Окупанти кажуть, що Крим атакували безпілотники

Пособники російських загарбників у тимчасово окупованому Криму заявили про атаку українських безпілотників на Севастополь; кажуть, що нібито збили 2 БПЛА.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Знову атака укрбезпілотників. Ситуація на зараз: збито 2 БПЛА над морем".

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Деталі: Він також повідомив, що російські сили і засоби ППО нібито "продовжують відбивати атаку" і закликав жителів зберігати спокій.