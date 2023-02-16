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Оккупанты заявили, что Крым атаковали беспилотники

Ирина БалачукЧетверг, 16 февраля 2023, 07:18
Оккупанты заявили, что Крым атаковали беспилотники
Скриншот из google.maps

Пособники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму заявили об атаке украинских беспилотников на Севастополь; говорят, что якобы сбили 2 БПЛА.

Источник: так называемый "губернатора Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Опять атака укрбеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем".

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Детали: Он также сообщил, что российские силы и средства ПВО якобы "продолжают отбивать атаку" и призвал жителей сохранять спокойствие.

Темы: Крымбеспилотники
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