Оккупанты заявили, что Крым атаковали беспилотники

Пособники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму заявили об атаке украинских беспилотников на Севастополь; говорят, что якобы сбили 2 БПЛА.

Источник: так называемый "губернатора Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Опять атака укрбеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем".

Детали: Он также сообщил, что российские силы и средства ПВО якобы "продолжают отбивать атаку" и призвал жителей сохранять спокойствие.