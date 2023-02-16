Росіяни за добу убили 6 мешканців Донеччини

Наслідки російських ударів по Покровську 15 лютого. Фото з Telegram Кириленка

6 людей загинули та ще щонайменше 13 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 15 лютого.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних. За 15 лютого росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 3 у Покровську, 2 у Бахмуті та 1 в Авдіївці".

Деталі: Ще 13 людей в області, за словами голови ОВА, дістали поранення: 10 у Покровську, 1 у Бахмуті та 2 у Костянтинівці.



Станом на ранок 16 лютого росіяни убили щонайменше 1 367 та поранили щонайменше 3 052 цивільних мешканців Донецької області.

За словами Кириленка, ці цифри не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.