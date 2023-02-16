Россияне за сутки убили 6 жителей Донецкой области

Последствия российских ударов по Покровску 15 февраля. Фото из Telegram Кириленко

6 человек погибли и еще по меньшей мере 13 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 15 февраля.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских. За 15 февраля россияне убили 6 жителей Донецкой области: 3 в Покровске, 2 в Бахмуте и 1 в Авдеевке".

Детали: Еще 13 человек в области, по словам главы ОВА, получили ранения: 10 в Покровске, 1 в Бахмуте и 2 в Константиновке.

По состоянию на утро 16 февраля россияне убили по меньшей мере 1 367 и ранили по меньшей мере 3 052 гражданских жителей Донецкой области.

По словам Кириленко, эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.