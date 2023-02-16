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Лукашенко назвав умову, за якої білоруська армія піде війною на Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 10:12
Лукашенко назвав умову, за якої білоруська армія піде війною на Україну
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

Самопроголошений лідер Білорусі Александр Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь.

Про це, як пише "Європейська правда" та УП, повідомляє державне агентство Білорусі "Белта".

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - підкреслив білоруський лідер.

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Лукашенко наголосив, що це стосується не тільки України, а й інших сусідів.

Він висловив впевненість, що Україна була лише приводом для розв'язання війни, до якої штовхав Захід. "Ви Росію звинувачуєте. О, це ви хочете руками поляків розчленувати Україну", - сказав він.

Повертаючись до питання, чи можлива агресія з боку Білорусі, Лукашенко ще раз повторив: "Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі. Ось моя відповідь. Вона дана давно".

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Лукашенко також нагадав, що Росія є союзником Білорусі, у країн є спільне військове угруповання. Але навіть при цьому Росія ніколи не просила, щоб Білорусь почала війну проти України, запевнив він.

Лукашенко також озвучив дані своєї розвідки про те, що Захід хоче втягнути Білорусь у війну і буквально мріє про це, що дало б змогу, з урахуванням протяжності кордонів Білорусі, додатково розтягнути фронт на 2,5 тис. кілометрів, що ускладнило б ситуацію для військ Білорусі та Росії.

"Правильний розрахунок. Але порожній, безглуздий. Ми вам цього шансу не дамо. Але якщо тільки ви посмієте ступити на нашу землю, відповідь буде страшною. Західники знають, як і якою зброєю", - заявив Лукашенко.

Також Лукашенко заявив, що білоруська армія в мирний час нараховує 75 тисяч військових, але при необхідності її чисельність модна збільшити о півмільйона. "Війна нікому не потрібна. Поки сьогодні немає розширення цієї агресії, давайте домовлятися про мир", - закликав глава держави.

При цьому Лукашенко почав брехати, що Заходу та Україні потрібна війна, а не мирні переговори. "Ви не просто не готові, це було б для вас страшною трагедією і катастрофою, якби зараз почалися мирні переговори. Вам потрібна війна", - сказав він.

Крім того, Лукашенко сказав, що у разі загрози війни, він зможе оголосити мобілізацію, відповідно до законів країни. "Це в документах прописано, вони не секретні. Якщо ми відчуємо загрозу війни, ми проведемо мобілізацію. Поки що такої загрози немає", - підкреслив він.

Він повторив усталений вираз про те, що "якщо хочеш миру - готуйся до війни". "Тому якщо ти хочеш миру, ти маєш бути готовий до війни. І твій противник має розуміти - він готовий", - додав Лукашенко.

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Теми: ЛукашенковійнаБілорусь
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