Лукашенко назвал условие, при котором белорусская армия пойдет войной на Украину

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия присоединится к российской в войне только в случае прямого нападения на Беларусь.

Об этом, как пишет "Европейская правда" и УП, сообщает государственное агентство Беларуси "Белта".

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", - подчеркнул белорусский лидер.

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Лукашенко подчеркнул, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Он выразил уверенность, что Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад. "Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину", - сказал он.

Возвращаясь к вопросу, возможна ли агрессия со стороны Беларуси, Лукашенко еще раз повторил: "Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не осуществите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно".

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Лукашенко также напомнил, что Россия является союзником Беларуси, у стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины, заверил он.

Лукашенко также озвучил данные своей разведки о том, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну и буквально мечтает об этом, что позволило бы, с учетом протяженности границ Беларуси, дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. километров, что усложнило бы ситуацию для войск Беларуси и России.

"Правильный расчет. Но пустой, бессмысленный. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным. Западники знают, как и каким оружием", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что белорусская армия в мирное время насчитывает 75 тысяч военных, но при необходимости ее численность можно увеличить до полумиллиона. "Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире", - призвал глава государства.

При этом Лукашенко начал врать, что Западу и Украине нужна война, а не мирные переговоры. "Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко сказал, что в случае угрозы войны, он сможет объявить мобилизацию, в соответствии с законами страны. "Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока что такой угрозы нет", - подчеркнул он.

Он повторил устоявшееся выражение о том, что "если хочешь мира - готовься к войне". "Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне. И твой противник должен понимать - он готов", - добавил Лукашенко.

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