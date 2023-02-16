Путін спробує знову схилити Лукашенка до прямої участі у війні – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на черговій зустрічі у п'ятницю президент країни-агресора Володимир Путін спробує знову схилити нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до прямої участі у війні проти України.

Джерело: Данілов підчас телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова Данілова: "Країна Білорусь вже є давно окупованою Російською Федерацією. Це є доведений факт. Лукашенко, як може, впирається, щоб його не примусили брати активну, пряму участь Білорусі у війні проти нашого народу. Я думаю, що в п'ятницю буде ще одна зустріч, коли його (Лукашенка – ред.) будуть примушувати поміняти свою точку зору".

Деталі: При цьому Секретар РНБО зауважив, що як тільки Білорусь в особі Лукашенка змінить свою позицію, "це буде кінець (країни) в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є".

Данілов також нагадав, що до нинішнього часу зустрічі Путіна і Лукашенка щодо прямою участі Білорусі у війні з Україною не були результативними для Росії.

Що було раніше:

7 лютого "Беларускі Гаюн" повідомляв, що наразі в прикордонних з Україною районах Білорусі не спостерігаються активні переміщення російських військових, що може свідчити про відсутність ознак підготовки наступу з цього напрямку.

14 лютого прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Лукашенко і Путін можуть знову зустрітися 17 лютого.