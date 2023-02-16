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З початку великої війни Росія в 100 разів збільшила витрати на держсимволіку

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 11:18
ілюстративна картинка Getty Images

З початку повномасштабної війни з Україною Росія в 100 разів збільшила витрати на державні символи.

Джерело: російське видання "Верстка" в Telegram

Деталі: Зазначається, що з 24 лютого 2022 року російські регіони виділили понад 1 млрд рублів на закупівлю державних символів країни - різних прапорів, флагштоків і гербів.

Як підрахувала "Вёрстка" на основі даних порталу держзакупівель РФ, це в 100 разів більше за аналогічний показник позаминулого року.

Загалом за рік війни розмістили понад 80 подібних тендерів, значну частину з яких - у рамках федерального проєкту "Патріотичне виховання громадян РФ".

Символи призначені для освітніх установ по всій країні, а також в окупованому Криму. З 1 вересня 2022 року російські школи - за аналогією з американськими - зобов'язали починати навчальний тиждень із церемонії підняття державного прапора і виконання гімну.

Нагадаємо: Росія віроломно напала на Україну 24 лютого 2022 року, називаючи це "спеціальною військовою операцією", цілі якої режим Путіна неодноразово змінював.

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Теми: Росіявійнапропаганда
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