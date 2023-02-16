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С начала большой войны РФ в 100 раз увеличила расходы на госсимволику в 100 раз

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 11:18
иллюстративная картинка Getty Images

С начала полномасштабной войны с Украиной Россия в 100 раз увеличила расходы на государственные символы.

Источник: российское издание "Вёрстка" в Telegram

Детали: Отмечается, что с 24 февраля 2022 года российские регионы выделили более 1 млрд рублей на закупку государственных символов страны – различных флагов, флагштоков и гербов.

Как подсчитала "Вёрстка" на основе данных портала госзакупок РФ, это в 100 раз больше аналогичного показателя в позапрошлом году.

Всего за год войны разместили более 80 подобных тендеров, значительную часть из которых в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ".

Символы предназначены для образовательных учреждений по всей стране, а также в оккупированном Крыму. С 1 сентября 2022 года российские школы – по аналогии с американскими – обязали начинать учебную неделю с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Напомним: Россия вероломно напала на Украину 24 февраля 2022 года, называя это "специальной военной операцией", цели которой режим Путина неоднократно менял.

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РФ осуществляла гибридную военную агрессию в отношении Украины, начиная с 2014 года.

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Темы: Росcиявойнапропаганда
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