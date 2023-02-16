Російський снаряд убив подружню пару на Херсонщині – ОВА

Вранці 16 лютого в результаті російського обстрілу на Херсонщині загинула подружня пара.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Деталі: Повідомляється, що через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка.

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Дослівно: "На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей. Російські артилеристи знали, куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини.

Співчуття рідним та вічна памʼять загиблим, чиє життя обірвали російські нелюди".