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Російський снаряд убив подружню пару на Херсонщині – ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 10:40
Російський снаряд убив подружню пару на Херсонщині – ОВА
АГРЕСІЯ РФ. ІЛЮСТРАТИВНА КАРТИНКА GETTY IMAGES

Вранці 16 лютого в результаті російського обстрілу на Херсонщині загинула подружня пара.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Деталі: Повідомляється, що через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка.

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Дослівно: "На світанку в їх оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей. Російські артилеристи знали, куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини.

Співчуття рідним та вічна памʼять загиблим, чиє життя обірвали російські нелюди".

Теми: Херсонська областьвійна
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