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Российский снаряд убил супружескую пару на Херсонщине – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 11:40
АГРЕССИЯ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ КАРТИНКА GETTY IMAGES

Утром 16 февраля в результате российского обстрела на Херсонщине погибла супружеская пара.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: Сообщается, что из-за российского обстрела села Змиевка Бериславского района погибли супруги - мужчина и женщина.

Дословно: "На рассвете в их дом попал вражеский снаряд, который оборвал жизнь двух мирных людей. Российские артиллеристы знали, куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины.

Соболезнования родным и вечная память погибшим, чью жизнь оборвали российские нелюди".

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Темы: Херсонская областьвойна
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