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Лукашенко запросив Байдена до Мінська, щоб "закінчити війну": каже, що Путін теж підлетить

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 12:33
Олександр Лукашенко, Белта

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко запросив до Мінська президента США Джо Байдена для зустрічі з Володимиром Путіним, щоб "зупинити війну" проти України.

Джерело: Белта із посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі із журналістами

Пряма мова: "А навіщо Байден їде до Польщі? Навіщо саме до Польщі? Але ми не паримося з цього приводу. Якщо у нього є бажання (ви йому передайте там по своїх каналах), ми його в Мінську готові прийняти і серйозно поговорити. Якщо він хоче миру в Україні.

І навіть Путін підлетить до Мінська, і зустрінемося тут утрьох: два агресори і миролюбний президент. Чому ні?  Заради припинення війни. От якщо він хоче припинити війну (з Польщі сюди поруч, я літак пришлю, якщо що, "Боїнг"), приймемо його.

І ось тут, у вашій присутності ми втрьох (я вам гарантую, що Володимир Путін сюди приїде) сядемо і вирішимо всю проблему. Усі проблеми вирішимо тут.

Запрошую вас і вашого президента до Мінська. Забезпечимо повну безпеку, комфорт. І, головне, він звідси полетить задоволеним".

Деталі: Водночас самопроголошений президент сам заявив, що Байден не приїде і "залишиться в Польщі".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • Наприкінці минулого тижня Білий дім підтвердив, що президент США здійснить візит до Польщі 20-22 лютого.
  • Також з’являлися чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теми: ЛукашенкоБайденПутінвійна
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