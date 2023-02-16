Лукашенко пригласил Байдена в Минск, чтобы "закончить войну": говорит, что Путин тоже подлетит
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск президента США Джо Байдена для встречи с Владимиром Путиным, чтобы "остановить войну" против Украины.
Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с журналистами
Прямая речь: "А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине.
И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его.
И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь.
Приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным".
Детали: В то же время самопровозглашенный президент сам заявил, что Байден не приедет и "останется в Польше".
Что этому предшествовало:
- В конце прошлой недели Белый дом подтвердил, что президент США совершит визит в Польшу 20-22 февраля.
- Также появлялись слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским.