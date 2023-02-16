У російському Санкт-Петербурзі виявили тіло 58-річної Марини Янкіної, яка керувала управлінням фінансового забезпечення Міноборони РФ у Західному військовому окрузі.

Джерело: російські видання "Фонтанка", РБК

Деталі: Тіло жінки знайшли ввечері 15 лютого під вікнами будинку на Замшиній вулиці Калінінського району Санкт-Петербурга.

У пресслужбі ЗВО підтвердили, що загибла дійсно працювала в управлінні, але від інших коментарів відмовилися.

Російські правоохоронні органи розглядають версію про самогубство.