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У РФ знайшли мертвою головного фінансиста Міноборони по Західному військовому округу

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 12:51

У російському Санкт-Петербурзі виявили тіло 58-річної Марини Янкіної, яка керувала управлінням фінансового забезпечення Міноборони РФ у Західному військовому окрузі.

Джерело: російські видання "Фонтанка", РБК

Деталі: Тіло жінки знайшли ввечері 15 лютого під вікнами будинку на Замшиній вулиці Калінінського району Санкт-Петербурга.

У пресслужбі ЗВО підтвердили, що загибла дійсно працювала в управлінні, але від інших коментарів відмовилися.

Російські правоохоронні органи розглядають версію про самогубство.

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Теми: Росія
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