Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ нашли мертвой главного финансиста Минобороны по Западному округу

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 11:51

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной, которая руководила управлением финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу.

Источник: российские издания "Фонтанка", РБК

Детали: Тело женщины нашли вечером 15 февраля под окнами дома на Замшиной улице Калининского района Санкт-Петербурга.

Реклама:

В пресс-службе ЗВО подтвердили, что погибшая действительно работала в управлении, но от других комментариев отказались.

Российские правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Росcия
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: