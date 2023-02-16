Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ нашли мертвой главного финансиста Минобороны по Западному округу

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 12:51

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной, которая руководила управлением финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу.

Источник: российские издания "Фонтанка", РБК

Детали: Тело женщины нашли вечером 15 февраля под окнами дома на Замшиной улице Калининского района Санкт-Петербурга.

В пресс-службе ЗВО подтвердили, что погибшая действительно работала в управлении, но от других комментариев отказались.

Российские правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Росcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено от 8:36Субботнее утро начиналось с масштабной воздушной тревоги

В Хмельницком "прогремели два взрыва", на Николаевщине сработала ПВО - ОВА

"Большое" наступление РФ продвигается "на метры, а не километры" – министр обороны Великобритании

ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тыс. боевиков – Белый дом

Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 – Дуда

Кулеба: Украину никто не подталкивает к переговорам с Путиным, все видят, что это не имеет смысла

Все новости...
Росcия
Росія намагається модернізувати один із видів ракет, бо ті не влучають у ціль
В деле о подрыве Крымского моста задержаны 8 человек: кто эти люди и что с расследованием
С начала большой войны РФ в 100 раз увеличила расходы на госсимволику в 100 раз
Последние новости
10:46
ВСУ сбили два "Калибра" утром в субботу
10:31
Болгария перенесла переход на евро на год до января 2025 года
10:28
В Госпродпотребслужбе объяснили, имеют ли право охранники в магазинах проверять личные вещи
10:16
Регионы: россияне обстреляли Сумскую, Харьковскую и еще 7 областей
10:02
Британская разведка: Кремлю все труднее изолировать население РФ от войны в Украине
09:52
Министр обороны Британии: Запад не имеет стратегических проблем с продолжением поставок снарядов
09:45
обновлено от 8:36Субботнее утро начиналось с масштабной воздушной тревоги
09:31
Из-за ракетной атаки в Киеве и некоторых областях экстренно отключают электроэнергию
09:05
В Хмельницком "прогремели два взрыва", на Николаевщине сработала ПВО - ОВА
08:58
Премьер Британии потребует у союзников удвоить военную помощь Украине
Все новости...