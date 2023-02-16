В РФ нашли мертвой главного финансиста Минобороны по Западному округу

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной, которая руководила управлением финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу.

Источник: российские издания "Фонтанка", РБК

Детали: Тело женщины нашли вечером 15 февраля под окнами дома на Замшиной улице Калининского района Санкт-Петербурга.

В пресс-службе ЗВО подтвердили, что погибшая действительно работала в управлении, но от других комментариев отказались.

Российские правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.