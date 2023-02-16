Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки України на майже 7 млрд євро

Широка більшість у Стортингу, парламенту Норвегії, досягла згоди щодо багаторічної програми підтримки для України на 75 млрд норвезьких крон - майже 7 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії, пише "Європейська правда".

Програму підтримки назвали ім’ям лауреата Нобелівської премії миру Фрітьйофа Нансена, який у своїй роботі 100 років тому доклав зусиль для допомоги у тому числі Україні.

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"Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну Росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися", - заявив прем’єр Йонас Гар Стьоре.

Щорічні внески у рамках програми складатимуть близько 15 млрд крон (понад 1,3 млрд євро), допомога надаватиметься на основі поточних потреб України, оцінку яких оновлюватимуть регулярно.

‘У поточній фазі війни особливо важлива підтримка зброєю, щоб Україна могла повернути контроль над своєю територією. У 2023 році половина наданої допомоги буде у вигляді військової допомоги", - деталізував Стьоре.

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На додачу до військової підтримки, кошти спрямують на гуманітарні потреби в Україні та сусідніх країнах – зокрема Молдові, на підтримку цивільної інфраструктури та відбудови "коли це стане можливо".

Протягом 2023 року виділять виділити 7,5 млрд крон підтримки на військові потреби України і стільки ж – на цивільні. Оскільки у наступні роки ситуація може змінюватися, щорічну пропорцію допомоги на цивільні та військові потреби визначатимуть безпосередньо перед наступним роком.

Військова допомога включатиме надання зброї із наявного озброєння норвезької армії та купленої через міжнародні механізми, зброї закупленої напряму у виробників та навчання для українських військових.

Відзначають, що Норвегія хоче забезпечити високий рівень контролю і підзвітності, тому підтримка здебільшого надаватиметься через перевірені ефективні організації. Допомога на цивільні потреби надаватиметься переважно у вигляді грантів.

"Тісна координація з українською владою та міжнародними партнерами щодо цільового призначення допомоги буде життєво важливою для того, щоби кошти використовувалися згідно з потребами України. Ця підтримка має посилити демократичні інституції, верховенство права та громадянське суспільство в Україні", - додають у комюніке.

Окрім того, депутати підтримали виділення ще 5 млрд крон для підтримки бідніших країн світу, які економічно постраждали через глобальні наслідки війни РФ проти України.

Під час обговорення пакета до парламенту Норвегії звернувся з промовою президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.