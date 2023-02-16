Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины на почти 7 млрд евро

Широкое большинство в Стортинге, парламенте Норвегии, достигло согласия относительно многолетней программы поддержки для Украины на 75 млрд норвежских крон - почти 7 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии, пишет "Европейская правда".

Программу поддержки назвали именем лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена, который в своей работе 100 лет назад приложил усилия для помощи в том числе Украине.

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"Я очень доволен наличием такой широкой поддержки по этой программе для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва. Мы вместе осуждаем войну России против Украины и поддерживаем легитимное право украинского народа защищаться", - заявил премьер Йонас Гар Стьоре.

Ежегодные взносы в рамках программы составят около 15 млрд крон (более 1,3 млрд евро), помощь будет предоставляться на основе текущих потребностей Украины, оценку которых будут обновлять регулярно.

'В текущей фазе войны особенно важна поддержка оружием, чтобы Украина могла вернуть контроль над своей территорией. В 2023 году половина предоставляемой помощи будет в виде военной помощи", - детализировал Стьоре.

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В дополнение к военной поддержке, средства направят на гуманитарные нужды в Украине и соседних странах - в частности Молдове, на поддержку гражданской инфраструктуры и восстановления "когда это станет возможно".

В течение 2023 года выделят выделить 7,5 млрд крон поддержки на военные нужды Украины и столько же - на гражданские. Поскольку в последующие годы ситуация может меняться, ежегодную пропорцию помощи на гражданские и военные нужды будут определять непосредственно перед следующим годом.

Военная помощь будет включать предоставление оружия из имеющегося вооружения норвежской армии и купленного через международные механизмы, оружия закупленного напрямую у производителей и обучение для украинских военных.

Отмечают, что Норвегия хочет обеспечить высокий уровень контроля и подотчетности, поэтому поддержка в основном будет предоставляться через проверенные эффективные организации. Помощь на гражданские нужды будет предоставляться преимущественно в виде грантов.

"Тесная координация с украинскими властями и международными партнерами относительно целевого назначения помощи будет жизненно важной для того, чтобы средства использовались в соответствии с потребностями Украины. Эта поддержка должна усилить демократические институты, верховенство права и гражданское общество в Украине", - добавляют в коммюнике.

Кроме того, депутаты поддержали выделение еще 5 млрд крон для поддержки бедных стран мира, которые экономически пострадали из-за глобальных последствий войны РФ против Украины.

Во время обсуждения пакета к парламенту Норвегии обратился с речью президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения.