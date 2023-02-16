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Росіяни завдали 2 авіаудари по Вовчанську на Харківщині: 6 постраждалих – ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 12:59
Росіяни завдали 2 авіаудари по Вовчанську на Харківщині: 6 постраждалих – ОВА
скриншот Google maps

Росія вкотре обстріляла з авіації місто Вовчанськ на Харківщині: постраждали 6 людей, є пошкодження інфраструктури.

Джерело: керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Близько 10:30 ранку четверга окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією, зазначає Синєгубов. Зафіксовано два ракетні удари.

Спочатку повідомлялось, що внаслідок обстрілу поранення зокрема отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

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Пізніше керівник ОВА повідомив, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до 6 осіб.

Пряма мова Синєгубова: "За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно".

Постраждалі - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку".

Теми: Харківська областьвійна
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