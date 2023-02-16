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Россияне нанесли 2 авиаудара по Волчанску на Харьковщине: 6 пострадавших – ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 13:59
скриншот Google maps

Россия в очередной раз обстреляла из авиации город Волчанск на Харьковщине: пострадали 6 человек, есть повреждения инфраструктуры.

Источник: руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: Около 10:30 утра четверга оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел осуществлялся вражеской авиацией, отмечает Синегубов. Зафиксировано два ракетных удара.

Сначала сообщалось, что в результате обстрела ранение в частности получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Также было повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

Позже руководитель ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате авиаудара по Волчанску возросло до 6 человек.

Прямая речь Синегубова: "По обновленной информации, еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения. Медики оказали им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно".

ВИДЕО ДНЯ

Пострадавшие - специалисты, которые осуществляли ремонтные работы на линиях связи".

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Темы: Харьковская областьвойна
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