Викрадення дітей з України: Путін каже про зростання кількості охочих всиновити

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з дитячим омбудсменом Марією Львовою-Бєловою заявив про суттєвий ріст кількості охочих росіян всиновити дітей з окупованої частини України.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "На 12% збільшилася кількість звернень (до дитячого омбудсмена РФ), це суттєве зростання, зростає і кількість звернень наших громадян щодо всиновлення дітей з Донецької, Луганської республік, Херсонської та Запорізької областей".

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Деталі: Сама дитячий омбудсмен похизувалась Путіну, що за його сприяння "всиновила" 15-річного підлітка з захопленого російськими військами Маріуполя. "Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але одне одного точно любимо", - розповіла омбудсмен президенту країни-агресора.

Що було раніше:

8 лютого в Офісі генпрокурора повідомили, що в Україну вдалося повернути 128 дітей, примусово вивезених загарбниками до Росії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у примусовій депортації українських дітей бере участь найвище військово-політичне керівництво Росії. "Російська Федерація створила систему примусової депортації українських дітей, і в цьому бере участь найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації", - сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону.