Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Похищение детей из Украины: Путин говорит о росте количества желающих усыновить

Станислав ПогориловЧетверг, 16 февраля 2023, 15:37
Иллюстративное фото Getty Images

Президент России Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил о существенном росте количества желающих россиян усыновить детей из оккупированной части Украины.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "новости"

Прямая речь Путина: "На 12% увеличилось количество обращений (к детскому омбудсмену РФ), это существенный рост, растет и количество обращений наших граждан по усыновлению детей из Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей".

Детали: Сама детский омбудсмен похвасталась Путину, что при его содействии "усыновила" 15-летнего подростка из захваченного российскими войсками Мариуполя. "Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим", - рассказала омбудсмен президенту страны-агрессора.

Что предшествовало:

  • 8 февраля в Офисе генпрокурора сообщили, что в Укразну удалось вернуть 128 детей, принудительно вывезенных захватчиками в Россию.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в принудительной депортации украинских детей участвует высшее военно-политическое руководство России. "Российская Федерация создала систему принудительной депортации украинских детей, и в этом участвует высшее военно-политическое руководство Российской Федерации", - сказал Лубинец в эфире национального телемарафона.

Читайте УП В Google News

Темы: детивойнаРосcияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПропагандисты вагнеровцев случайно раскрыли ремонтную базу под Луганском - СМИ

обновлено от 11:36, фотоВ Хмельницком ракеты попали в военный объект и вблизи остановки - ОВА

"Угроза попадания в реактор была высокой": Энергоатом зафиксировал пролет двух ракет над АЭС

ChatGPT теперь доступен в Украине

обновлено от 8:36Субботнее утро началось с масштабной воздушной тревоги

В Хмельницком "прогремели два взрыва", на Николаевщине сработала ПВО - ОВА

Все новости...
дети
У Львове лечат мальчика с тяжелой формой рака, пережившего оккупацию
РФ идеологически перевоспитывает тысячи украинских детей в лагерях – Йельский университет
В России и Крыму созданы лагеря для "идеологического перевоспитания" украинских детей – расследование
Последние новости
17:30
Кулеба и европейские лидеры ответили лидеру Чехии на намеки об уступках Украины в войне
17:29
Microsoft планирует запустить рекламу на Bing, который использует алгоритм ChatGPT
17:17
фотоНаписал песню и законопроект о легализации проституции: как украинцы тестируют ChatGPT
17:17
Китай обещает представить предложения по урегулированию войны в Украине
16:55
Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов до решения о предоставлении самолетов
16:51
В Беларуси квартиру оппозиционеров Светланы и Сергея Тихановских выставили на торги – СМИ
16:36
Избранный президент Чехии Петер Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ
16:27
Правительство арестовало 75% акций "Мелитопольгаз" - мэр Федоров
16:22
Премьер Британии выступил за расширенные возможности натовского стандарта для Украины
16:12
фотоРоссияне обстреливают Харьковщину: есть погибший и раненые, повреждены здания
Все новости...