Похищение детей из Украины: Путин говорит о росте количества желающих усыновить

Президент России Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил о существенном росте количества желающих россиян усыновить детей из оккупированной части Украины.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "новости"

Прямая речь Путина: "На 12% увеличилось количество обращений (к детскому омбудсмену РФ), это существенный рост, растет и количество обращений наших граждан по усыновлению детей из Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей".

Детали: Сама детский омбудсмен похвасталась Путину, что при его содействии "усыновила" 15-летнего подростка из захваченного российскими войсками Мариуполя. "Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим", - рассказала омбудсмен президенту страны-агрессора.

Что предшествовало: