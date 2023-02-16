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Похищение детей из Украины: Путин говорит о росте количества желающих усыновить

Станислав ПогориловЧетверг, 16 февраля 2023, 14:37
Похищение детей из Украины: Путин говорит о росте количества желающих усыновить
Иллюстративное фото Getty Images

Президент России Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой заявил о существенном росте количества желающих россиян усыновить детей из оккупированной части Украины.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "новости"

Прямая речь Путина: "На 12% увеличилось количество обращений (к детскому омбудсмену РФ), это существенный рост, растет и количество обращений наших граждан по усыновлению детей из Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей".

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Детали: Сама детский омбудсмен похвасталась Путину, что при его содействии "усыновила" 15-летнего подростка из захваченного российскими войсками Мариуполя. "Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим", - рассказала омбудсмен президенту страны-агрессора.

Что предшествовало:

  • 8 февраля в Офисе генпрокурора сообщили, что в Укразну удалось вернуть 128 детей, принудительно вывезенных захватчиками в Россию.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в принудительной депортации украинских детей участвует высшее военно-политическое руководство России. "Российская Федерация создала систему принудительной депортации украинских детей, и в этом участвует высшее военно-политическое руководство Российской Федерации", - сказал Лубинец в эфире национального телемарафона.

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Темы: детивойнаРосcияУкраина
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