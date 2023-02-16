Вів підривну діяльність: настоятель "Казанської" парафії УПЦ МП проведе 7 років за ґратами

Сивобородий Микола Зірка й інші священики УПЦ МП на службі в Яровій, фото з gorlovka-eparhia.com.ua

Суд засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Деталі: Правоохоронні органи не називають імені фігуранта, але настоятелем Казанського храму у селищі Ярова є протоієрей Микола Зірка.

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Суд ухвалив вирок настоятелю "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП, адже прокурор у суді довів: у травні 2022 року священнослужитель вступив у змову з військовими армії країни-агресора.

За даними СБУ, настоятель парафії УПЦ (МП) під час тимчасової окупації району публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників.

Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії.

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За вказівкою росіян священик організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, він повідомив, що Ярова перебуває під контролем військ РФ.

Також настоятель храму запропонував підтримати кандидатуру нового "голови" селища, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

Після деокупації українськими захисниками населеного пункту колаборанта арештували.

Суд визнав священика винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років із конфіскацією майна.

Пряма мова голови СБУ Василя Малюка: "СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто, прикриваючись рясою, працює на ворога.

Підкреслюю: наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам".

Інші деталі: Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну.

Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

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