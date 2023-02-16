Вів підривну діяльність: настоятель "Казанської" парафії УПЦ МП проведе 7 років за ґратами
Суд засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області.
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора
Деталі: Правоохоронні органи не називають імені фігуранта, але настоятелем Казанського храму у селищі Ярова є протоієрей Микола Зірка.
Суд ухвалив вирок настоятелю "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП, адже прокурор у суді довів: у травні 2022 року священнослужитель вступив у змову з військовими армії країни-агресора.
За даними СБУ, настоятель парафії УПЦ (МП) під час тимчасової окупації району публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників.
Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії.
За вказівкою росіян священик організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, він повідомив, що Ярова перебуває під контролем військ РФ.
Також настоятель храму запропонував підтримати кандидатуру нового "голови" селища, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.
Після деокупації українськими захисниками населеного пункту колаборанта арештували.
Суд визнав священика винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років із конфіскацією майна.
Пряма мова голови СБУ Василя Малюка: "СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто, прикриваючись рясою, працює на ворога.
Підкреслюю: наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам".
Інші деталі: Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви.
Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну.
Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
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