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Вел подрывную деятельность: настоятель "Казанского" прихода УПЦ МП проведет 7 лет за решеткой

Елена РощинаЧетверг, 16 февраля 2023, 15:11
Вел подрывную деятельность: настоятель Казанского прихода УПЦ МП проведет 7 лет за решеткой
Седобородый Николай Зирка и другие священники УПЦ МП на службе в Яровой, фото с gorlovka-eparhia.com.ua

Суд приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества настоятеля Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пгт Яровая Лиманской общины Донецкой области.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: Правоохранительные органы не называют имени фигуранта, но настоятелем Казанского храма в поселке Яровая является протоиерей Николай Зирка.

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Суд вынес приговор настоятелю "Казанского" прихода пгт Яровая Горловской епархии УПЦ МП, так как прокурор в суде доказал: в мае 2022 года священнослужитель вступил в сговор с военными армии страны-агрессора.

По данным СБУ, настоятель прихода УПЦ (МП) во время временной оккупации района публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал местных жителей поддержать захватчиков.

Кроме того, он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России.

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По указанию россиян священник организовал сбор жителей в помещении местного клуба. Пользуясь уважением среди селян, он сообщил, что Яровая находится под контролем войск РФ. 

Также настоятель храма предложил поддержать кандидатуру нового "главы" поселка, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации.

После деоккупации украинскими защитниками населенного пункта коллаборанта арестовали. 

Суд признал священника виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание – 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 12 лет с конфискацией имущества.

Прямая речь главы СБУ Василия Малюка: "СБУ делает все, чтобы ни один предатель Украины и коллаборант не избежал ответственности. Особое внимание уделяем тем, кто, прикрываясь рясой, работает на врага. 

Подчеркиваю: наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного наказания. Поэтому приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам".

Другие детали: Всего в 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т. ч. 14 архиереев церкви. 

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Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.

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Темы: УПЦ МПколлаборационизмоккупацияДонецкая область
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