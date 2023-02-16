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Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 16:57
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що перемога України у війні сприятиме розпаду Російської Федерації.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Справа в тому, що вони (росіяни -ред.) дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз.

Мало хто розуміє, з чого все почалося, я можу нагадати. Коли 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбулася перша стачка, в якій взяли участь 176 шахтарів, то я можу сказати, що 94 з них були українці. І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, липневі страйки шахтарів, і через дуже короткий час луснув СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити.

Те саме буде відбуватися в Росії... Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами".

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Теми: війнаДаніловРосіяСРСР
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