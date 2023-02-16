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Данилов: Украинцы развалили СССР, то же самое будет и с Россией

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 15:57
Данилов: Украинцы развалили СССР, то же самое будет и с Россией
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что победа Украины в войне будет способствовать распаду Российской Федерации.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Дело в том, что они (россияне - ред.) очень плохо знают историю. Я могу с уверенностью сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз.

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Мало кто понимает, с чего все началось, я могу напомнить. Когда 2 марта 1989 года впервые в истории СССР в Воркуте состоялась первая забастовка, в которой приняли участие 176 шахтеров, то я могу сказать, что 94 из них были украинцы. И когда им начали угрожать, на следующий день 58 украинцев спустились в забой и не выходили до тех пор, пока их все требования не были выполнены. Оттуда начался процесс, июльские забастовки шахтеров, и через очень короткое время лопнул СССР, который считали монстром, которого нельзя свергнуть.

То же самое будет происходить в России... Западу надо к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же границах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день. Будет сложно. Но победа будет за нами".

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Темы: войнаДаниловРосcияСССР
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