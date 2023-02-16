Киев и Москва провели обмен пленными "101 на 101"

Украина и Российская Федерация 16 февраля осуществили очередной обмен военнопленными, в результате которого на подконтрольную Киеву территорию вернулись 100 военных и один гражданский человек, а в Россию – 101 военнослужащий.

Источник: Минобороны России, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь Ермака: "Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных бойцов – нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воинов с "Азовстали". Их так долго ждали родные.

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Многие из героев получили ранения различной тяжести.

Мы продолжаем работать, спасибо команде и Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Вернем домой всех".

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Детали: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что освобожденный гражданский – это первый заместитель городского главы Энергодара Иван Самойдюк.

"Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким", – уточнил штаб.

Среди освобожденных военных много раненых. Большинство – защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники с херсонского и киевского направлений. Среди прочих вернулись 63 защитника "Азовстали", защитники Бучи, Херсона и Лимана.

К Военно-морским силам относятся 46 освобожденных, к Государственной пограничной службе – 29, Нацгвардии – 12, еще 8-ро освобожденных относятся к Вооруженным Силам Украины, 5-ро – к Территориальной обороне. На этот раз все освобожденные в результате обмена – рядовые и сержанты.

Каждый из возвращенных граждан Украины получит необходимую медицинскую помощь, сможет пройти реабилитацию, а также восстановить документы и банковские карты.

Украинский омбудсмен сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть домой 1863 украинца.

Дословно Минобороны РФ: "Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность".

Детали: Минобороны РФ сообщает, что освобожденных военнослужащих доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Им уже оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Украинская сторона сообщила об обмене вслед за российской.