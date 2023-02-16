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Путін хоче ввести соцпідтримку для найманців ПВК в Україні

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 17:00
Путін хоче ввести соцпідтримку для найманців ПВК в Україні
Володимир Путін, фото АFP

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії потрібно ввести заходи соціальної підтримки для "добровольців", які воюють проти України.

Джерело: Медуза з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з уповноваженою при президентові РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою

Пряма мова: "Ми зараз розглядаємо це питання. І добровольці, і ті, хто підписав контракт, і хто прийшов у рамках мобілізації, вони виконують свій священний обов'язок перед батьківщиною. І в цьому сенсі перед батьківщиною всі рівні. 

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Тому і за гарантіями, за всіма соціальними захисними заходами вони мають бути в однаковій ситуації".

Довідково: У РФ найманство заборонено законодавчо. Однак у війні проти України беруть участь найманці ПВК "Вагнер", які формально підпорядковуються російському Міноборони як "добровольці".

Теми: ПутінВагнерРосіявійна
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