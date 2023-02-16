Путин хочет ввести соцподдержку для наемников ЧВК в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно ввести соцподдержку для "добровольцев", воюющих против Украины.

Источник: Медуза со ссылкой на заявление Путина на встрече с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой

Прямая речь: "Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны.

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Поэтому и по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации".

Справочно: В РФ наемничество запрещено законодательно. Однако в войне против Украины участвуют наемники ЧВК "Вагнер", которые формально подчиняются российскому Минобороны как "добровольцы".