Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів, і жодна зі сторін не досягне своїх військових цілей.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

"Для росіян буде майже неможливо досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. Малоймовірно, що Росія захопить Україну. Цього просто не станеться", - сказав Міллі.

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"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України. Це не означає, що це не може статися... Але це надзвичайно складно. І це вимагатиме, по суті, розвалу російської армії", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не минув момент для дипломатії між Москвою і Києвом, Міллі сказав: "До початку весни залишилося кілька тижнів, але це вікно, що рухається. Можливості можуть з'явитися в будь-який момент часу".

Однак, за його словами, обидві сторони "досить сильно зациклилися на своїх цілях" і не бажають вести переговори.

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Міллі сказав, що цей конфлікт нагадує урок Другої світової війни про те, що агресію необхідно зупиняти "твердістю, стримуванням, військовою силою", хоча він зазначив, що з ядерним арсеналом Росії ставки тепер вищі.

"У цьому конкретному випадку ми маємо справу з великою країною, яка має ядерну зброю. Тому ви повинні бути дуже, дуже свідомими щодо управління ескалацією. Водночас ви повинні відстоювати принципи, на яких була заснована Організація Об'єднаних Націй і на яких ґрунтується міжнародний порядок", - сказав він.

Два дні тому Міллі заявляв, що за рік після початку вторгнення Росія програла стратегічно, оперативно і тактично.

Він також стверджував, що наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу Росії на Київ.