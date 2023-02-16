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Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 17:01
Генерал Міллі: Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей
Mark Milley, Getty Images

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів, і жодна зі сторін не досягне своїх військових цілей.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

"Для росіян буде майже неможливо досягти своїх політичних цілей військовим шляхом. Малоймовірно, що Росія захопить Україну. Цього просто не станеться", - сказав Міллі.

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"Цього року Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України. Це не означає, що це не може статися... Але це надзвичайно складно. І це вимагатиме, по суті, розвалу російської армії", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не минув момент для дипломатії між Москвою і Києвом, Міллі сказав: "До початку весни залишилося кілька тижнів, але це вікно, що рухається. Можливості можуть з'явитися в будь-який момент часу".

Однак, за його словами, обидві сторони "досить сильно зациклилися на своїх цілях" і не бажають вести переговори.

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Міллі сказав, що цей конфлікт нагадує урок Другої світової війни про те, що агресію необхідно зупиняти "твердістю, стримуванням, військовою силою", хоча він зазначив, що з ядерним арсеналом Росії ставки тепер вищі.

"У цьому конкретному випадку ми маємо справу з великою країною, яка має ядерну зброю. Тому ви повинні бути дуже, дуже свідомими щодо управління ескалацією. Водночас ви повинні відстоювати принципи, на яких була заснована Організація Об'єднаних Націй і на яких ґрунтується міжнародний порядок", - сказав він.

Два дні тому Міллі заявляв, що за рік після початку вторгнення Росія програла стратегічно, оперативно і тактично.

Він також стверджував, що наразі американська сторона не бачить ознак можливого нападу Росії на Київ.

Теми: війнаРосіяУкраїнаСША
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