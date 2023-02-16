Генерал Милли: война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что война России против Украины закончится за столом переговоров, и ни одна из сторон не достигнет своих военных целей.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Для россиян будет почти невозможно достичь своих политических целей военным путем. Маловероятно, что Россия захватит Украину. Этого просто не произойдет", - сказал Милли.

"В этом году Украине также очень, очень трудно выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной Россией территории Украины. Это не значит, что это не может произойти... Но это чрезвычайно сложно. И это потребует, по сути, развала российской армии", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом, Милли сказал: "До начала весны осталось несколько недель, но это движущееся окно. Возможности могут появиться в любой момент времени".

Однако, по его словам, обе стороны "довольно сильно зациклились на своих целях" и не желают вести переговоры.

Милли сказал, что этот конфликт напоминает урок Второй мировой войны о том, что агрессию необходимо останавливать "твердостью, сдерживанием, военной силой", хотя он отметил, что с ядерным арсеналом России ставки теперь выше.

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"В этом конкретном случае мы имеем дело с большой страной, у которой есть ядерное оружие. Поэтому вы должны быть очень, очень сознательными в отношении управления эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, на которых была основана Организация Объединенных Наций и на которых основывается международный порядок", - сказал он.

Два дня назад Милли заявлял, что за год после начала вторжения Россия проиграла стратегически, оперативно и тактически.

Он также утверждал, что сейчас американская сторона не видит признаков возможного нападения России на Киев.