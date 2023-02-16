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Генерал Милли: война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 17:01
Генерал Милли: война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей
Mark Milley, Getty Images

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что война России против Украины закончится за столом переговоров, и ни одна из сторон не достигнет своих военных целей.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Для россиян будет почти невозможно достичь своих политических целей военным путем. Маловероятно, что Россия захватит Украину. Этого просто не произойдет", - сказал Милли.

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"В этом году Украине также очень, очень трудно выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной Россией территории Украины. Это не значит, что это не может произойти... Но это чрезвычайно сложно. И это потребует, по сути, развала российской армии", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом, Милли сказал: "До начала весны осталось несколько недель, но это движущееся окно. Возможности могут появиться в любой момент времени".

Однако, по его словам, обе стороны "довольно сильно зациклились на своих целях" и не желают вести переговоры.

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Милли сказал, что этот конфликт напоминает урок Второй мировой войны о том, что агрессию необходимо останавливать "твердостью, сдерживанием, военной силой", хотя он отметил, что с ядерным арсеналом России ставки теперь выше.

"В этом конкретном случае мы имеем дело с большой страной, у которой есть ядерное оружие. Поэтому вы должны быть очень, очень сознательными в отношении управления эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, на которых была основана Организация Объединенных Наций и на которых основывается международный порядок", - сказал он.

Два дня назад Милли заявлял, что за год после начала вторжения Россия проиграла стратегически, оперативно и тактически.

Он также утверждал, что сейчас американская сторона не видит признаков возможного нападения России на Киев.

Темы: войнаРосcияУкраинаСША
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