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У МВС призначили нових заступників міністра і держсекретаря

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 17:56

Кабінет міністрів призначив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, а також державного секретаря МВС України.

Джерело: МВС

Деталі: Держсекретарем МВС призначили Інну Ящук, яка до цього була в.о.

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Вона відповідає за організацію роботи апарату міністерства, а також координує роботу закладів освіти системи МВС і системи охорони здоров’я та реабілітації.

 
Інна Ящук
фото: МВС

Також уряд перепризначив двох заступників:

Богдана Драп’ятого, який відповідатиме за взаємодію з Верховною Радою та парламентськими комітетами і координуватиме роботу сервісних центрів МВС.

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Крім того, на нього покладено організацію та контроль у питаннях гуманітарного розмінування.

 
Богдан Драп’ятий
фото: МВС

Майора поліції Катерину Павліченко, яка продовжить роботу в сфері дотримання прав людини, гендерної рівності та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також координуватиме міжнародну діяльність МВС, процес обміну та звільнення військовополонених.

 
Катерина Павліченко
фото: МВС

Серед призначених - троє нових заступників міністра.

Генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, який очолював Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції, а відтепер відповідатиме за стратегічне планування діяльності міністерства та впровадження і реалізацію проєктів МВС.

 
Олексій Сергєєв
фото: МВС

Генерал поліції третього рангу ВасильТетеря, який раніше обіймав посаду заступника голови Нацполіції.

Напрямком його відповідальності будуть питання розвитку державіації, внутрішнього аудиту, матеріально-технічного забезпечення МВС.

 
ВасильТетеря
фото: МВС

Полковник поліції Леонід Тимченко, який очолював департамент інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції.

На новій посаді він відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС, а також куруватиме роботу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

 
Леонід Тимченко
фото: МВС

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Теми: МВСкадри
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