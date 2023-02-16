У МВС призначили нових заступників міністра і держсекретаря
Кабінет міністрів призначив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, а також державного секретаря МВС України.
Джерело: МВС
Деталі: Держсекретарем МВС призначили Інну Ящук, яка до цього була в.о.
Вона відповідає за організацію роботи апарату міністерства, а також координує роботу закладів освіти системи МВС і системи охорони здоров’я та реабілітації.
Також уряд перепризначив двох заступників:
Богдана Драп’ятого, який відповідатиме за взаємодію з Верховною Радою та парламентськими комітетами і координуватиме роботу сервісних центрів МВС.
Крім того, на нього покладено організацію та контроль у питаннях гуманітарного розмінування.
Майора поліції Катерину Павліченко, яка продовжить роботу в сфері дотримання прав людини, гендерної рівності та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також координуватиме міжнародну діяльність МВС, процес обміну та звільнення військовополонених.
Серед призначених - троє нових заступників міністра.
Генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, який очолював Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції, а відтепер відповідатиме за стратегічне планування діяльності міністерства та впровадження і реалізацію проєктів МВС.
Генерал поліції третього рангу ВасильТетеря, який раніше обіймав посаду заступника голови Нацполіції.
Напрямком його відповідальності будуть питання розвитку державіації, внутрішнього аудиту, матеріально-технічного забезпечення МВС.
Полковник поліції Леонід Тимченко, який очолював департамент інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції.
На новій посаді він відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС, а також куруватиме роботу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Нагадаємо:
- 7 січня 2023 року Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. До того Клименко був главою Нацполіції.