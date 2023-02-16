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В МВД назначили новых заместителей министра и госсекретаря

Алена МазуренкоЧетверг, 16 февраля 2023, 18:56

Кабинет министров назначил пятерых заместителей министра внутренних дел Игоря Клименко, а также государственного секретаря МВД Украины.

Источник: МВД

Детали: Госсекретарем МВД назначили Инну Ящук, которая до этого исполняла обязанности Госсекретаря МВД.

Она отвечает за организацию работы аппарата министерства, а также координирует работу учебных заведений системы МВД и системы здравоохранения и реабилитации.

Также правительство переназначило двух заместителей:

  • Богдана Драпятого, который будет отвечать за взаимодействие с Верховной Радой и парламентскими комитетами и координировать работу сервисных центров МВД. Кроме того, на него возложена организация и контроль в вопросах гуманитарного разминирования.
 
Богдан Драпятой
фото: МВД
  • Майора полиции Екатерину Павличенко, которая продолжит работу в сфере соблюдения прав человека, гендерного равенства и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию, а также будет координировать международную деятельность МВД, процесс обмена и освобождения военнопленных.
 
Екатерина Павличенко
фото: МВД

Среди назначенных - трое новых заместителей министра.

Генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, который возглавлял департамент организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции, а теперь будет отвечать за стратегическое планирование деятельности министерства и внедрение и реализацию проектов МВД.

ВИДЕО ДНЯ
 
Алексей Сергеев
фото: МВД

Генерал полиции третьего ранга ВасилийТетеря, который ранее занимал должность заместителя главы Нацполиции.

Направлением его ответственности будут вопросы развития госавиации, внутреннего аудита, материально-технического обеспечения МВД.

 
ВасилийТетеря
фото: МВД

Полковник полиции Леонид Тимченко, который возглавлял департамент информационно-аналитической поддержки Нацполиции.

На новой должности он будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД, а также курировать работу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

 
Леонид Тимченко
фото: МВД

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