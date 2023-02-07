Нардепи проголосували за нового очільника МВС
Вівторок, 7 лютого 2023, 11:48
Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: За даними Железняка, за відповідну постанову - проголосував 321 депутат.
По фракціях:
СН - 224
ЄС - 0
Батьківщина - 18
ВІДЕО ДНЯ
Платформа за життя та мир - 18
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Позафракційні - 17
Нардеп зазначає, що Клименка представляв прем’єр – міністр Денис Шмигаль. Обійшлося без президента.
Що передувало: Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- Кабінет міністрів поклав обов'язки міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.