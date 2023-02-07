Нардепи проголосували за нового очільника МВС

Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За даними Железняка, за відповідну постанову - проголосував 321 депутат.

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Нардеп зазначає, що Клименка представляв прем’єр – міністр Денис Шмигаль. Обійшлося без президента.

Що передувало: Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.

Передісторія: