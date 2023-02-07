Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи проголосували за нового очільника МВС

Валентина РоманенкоВівторок, 7 лютого 2023, 11:48
Ігор Клименко. фото МВС

Верховна Рада призначила на посаду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За даними Железняка, за відповідну постанову - проголосував 321 депутат.

По фракціях:

СН - 224

ЄС - 0

Батьківщина - 18

ВІДЕО ДНЯ

Платформа за життя та мир - 18

За майбутнє - 13

Голос - 1

Довіра - 13

Відновлення України - 17

Позафракційні - 17

Нардеп зазначає, що Клименка представляв прем’єр – міністр Денис Шмигаль. Обійшлося без президента.

Що передувало: Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.

Передісторія:

Читайте УП В Google News

Теми: МВС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія може розвивати наступ і попри погіршення погодних умов – розвідка Британії

Компанія Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами

Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський

Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України

фото, відеоЗеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ

відеоВ уряді показали, як працює очікуваний із США далекобійний снаряд GLSDB

Усі новини...
МВС
МВС показало мобільні групи, що полюють на ворожі дрони
До "Гвардії наступу" подали заявки понад 8 тисяч добровольців – Клименко 
Після катастрофи в Броварах в МВС переглянули систему безпеки – Клименко
Останні новини
10:00
Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
09:57
відеоКНДР показала найбільше ядерних ракет на нічному параді
09:54
Байден заявив, що Путін "вже втратив Україну"
09:31
фото Хлопок газу: в Росії вдруге за 3 дні від вибуху обвалилася багатоповерхівка, є жертви
09:29
Макрон і Зеленський разом полетять на саміт ЄС до Брюсселя
09:23
Звідки Росія може організувати масштабний наступ і на яких напрямках фронту найгарячіше
09:14
Пригожин заявив, що припинив набір в'язнів до ПВК "Вагнер"
09:05
Росія може розвивати наступ і попри погіршення погодних умов – розвідка Британії
09:02
Держсекретар США прокоментував питання дання Україні бойових літаків
08:55
Окупанти убили 2 цивільних у Бахмуті
Усі новини...