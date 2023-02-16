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Столтенберг: Нова ера протистояння Росії і Заходу може тривати багато років і закінчитись раптово

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 18:02

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що Альянс має бути готовим до нової ери протистояння з Росією, яка може тривати довго.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Путін хоче іншу Європу, хоче Європу, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що країни можуть робити. Нам потрібно бути готовими до довгого шляху, це може тривати багато, багато, багато, багато років", - сказав Столтенберг.

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Він підкреслив, що не береться прогнозувати, як довго триватиме нове протистояння між Росією і Заходом, тому що зміни можуть настати раптово, як це вже відбувалося в історії. "Ми бачили падіння Берлінської стіни, або ми бачили 11 вересня", - сказав він.

НАТО, за його словами, "завжди шукатиме можливості знову опинитися в ситуації, коли є простір для кращих відносин, але за нинішньої поведінки російського режиму, режиму в Москві, це неможливо".

У інтерв’ю Столтенберг також розповів, що пішов спати напередодні 24 лютого 2022 року, добре знаючи, що за кілька годин розпочнеться російське вторгнення в Україну.

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Теми: НАТОРосіявійнасвіт
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