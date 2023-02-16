Столтенберг: Новая эра противостояния России и Запада может длиться много лет и закончиться внезапно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Альянс должен быть готов к новой эре противостояния с Россией, которая может длиться долго.

Об этом он рассказал в интервью агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

"Президент Путин хочет другую Европу, хочет Европу, где он может контролировать соседей, где он может решать, что страны могут делать. Нам нужно быть готовыми к долгому пути, это может длиться много, много, много, много, много лет", - сказал Столтенберг.

Реклама:

Он подчеркнул, что не берется прогнозировать, как долго продлится новое противостояние между Россией и Западом, потому что изменения могут наступить внезапно, как это уже происходило в истории. "Мы видели падение Берлинской стены, или мы видели 11 сентября", - сказал он.

НАТО, по его словам, "всегда будет искать возможности снова оказаться в ситуации, когда есть пространство для лучших отношений, но при нынешнем поведении российского режима, режима в Москве, это невозможно".

В интервью Столтенберг также рассказал, что пошел спать накануне 24 февраля 2022 года, хорошо зная, что через несколько часов начнется российское вторжение в Украину.