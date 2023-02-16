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Єврокомісія у новому пакеті відмовилася від санкцій проти ядерної енергетики РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 19:15

Європейська комісія відмовилася від планів накласти санкції на російський ядерний сектор або його представників у наступному пакеті санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на інформацію трьох дипломатів.

Спочатку Єврокомісія повідомила країнам ЄС, що спробує розробити санкції, спрямовані на цивільний ядерний сектор Росії. А напередодні зустрічі лідерів ЄС минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав блок принаймні запровадити санкції проти російської ядерної енергетичної компанії "Росатом".

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Але цей план провалився, кажуть троє дипломатів, вказуючи на останні проєкти санкцій.

Угорщина вже давно виступає проти націлювання на ядерний сектор, вказуючи на залежність від "Росатому". Щоб подолати потенційне вето з боку Угорщини, ЄС розглядав можливість включення до списку окремих співробітників "Росатому" та інших компаній, але врешті-решт вирішив цього не робити.

"Угорщина не пропустить це, оскільки їхня атомна станція належить "Росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50 відсотків енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (крім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку", - сказав другий високопоставлений дипломат ЄС.

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Деякі дипломати ЄС висловили розчарування цим кроком. "Це сумно. Коли мова йде про ядерну сферу... ніхто не сказав нам, що це погано або що це буде проблемою. Ось чому ми здивовані", - сказав співрозмовник.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає подальші експортні заборони вартістю понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.

Теми: санкціїЄврокомісіяРосіяядерна зброя
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