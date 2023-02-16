Еврокомиссия в новом пакете отказалась от санкций против ядерной энергетики РФ – СМИ

Европейская комиссия отказалась от планов наложить санкции на российский ядерный сектор или его представителей в следующем пакете санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на информацию трех дипломатов.

Сначала Еврокомиссия сообщила странам ЕС, что попытается разработать санкции, направленные на гражданский ядерный сектор России. А накануне встречи лидеров ЕС на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал блок по крайней мере ввести санкции против российской ядерной энергетической компании "Росатом".

Но этот план провалился, говорят трое дипломатов, указывая на последние проекты санкций.

Санкционные пакеты ЕС разделены на несколько частей: новые правила, направленные на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность, и списки, которые накладывают визовые ограничения и замораживание активов физических и юридических лиц - но ни один из них не включает ядерный сектор.

"К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение", - сказал один из дипломатов страны ЕС, выступающей за санкции.

Венгрия уже давно выступает против нацеливания на ядерный сектор, указывая на зависимость от "Росатома". Чтобы преодолеть потенциальное вето со стороны Венгрии, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников "Росатома" и других компаний, но в конце концов решил этого не делать.

ВИДЕО ДНЯ

"Венгрия не пропустит это, поскольку их атомная станция принадлежит "Росатому", и они говорят, что она производит 50 процентов энергоснабжения страны. Но санкции против отдельных лиц (кроме генерального директора) не должны влиять на энергетическую безопасность", - сказал второй высокопоставленный дипломат ЕС.

Некоторые дипломаты ЕС выразили разочарование этим шагом. "Это печально. Когда речь идет о ядерной сфере... никто не сказал нам, что это плохо или что это будет проблемой. Вот почему мы удивлены", - сказал собеседник.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.