Зміцнюється "броньований кулак": Резніков розповів, що невдовзі Україна зможе виконати задумки Залужного
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, за підсумками візиту за кордон, що в Україні зміцниться "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання за задумомом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова: "Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі.
Результати оптимістичні:
- Загрози з неба отримають кращу відсіч.
- Військо буде краще забезпечене боєприпасами.
- Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.
Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу".
Деталі: Міністр повідомив, що у четвер він обговорював з партнерами України практичні аспекти "танкової коаліції".
Резніков заявив, що, за підсумками цих зустрічей, "зроблено кілька важливих кроків".
Він також подякував усім партнерам за допомогу Україні. Особливо США і міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – "за лідерство у форматі "Рамштайн".