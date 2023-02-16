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Зміцнюється "броньований кулак": Резніков розповів, що невдовзі Україна зможе виконати задумки Залужного

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 19:37
Зміцнюється броньований кулак: Резніков розповів, що невдовзі Україна зможе виконати задумки Залужного
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, за підсумками візиту за кордон, що в Україні зміцниться "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання за задумомом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Завершилася дводенна робота української делегації у Брюсселі.

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Результати оптимістичні:

  • Загрози з неба отримають кращу відсіч.
  • Військо буде краще забезпечене боєприпасами.
  • Більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу".

Деталі: Міністр повідомив, що у четвер він обговорював з партнерами України практичні аспекти "танкової коаліції".

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Резніков заявив, що, за підсумками цих зустрічей, "зроблено кілька важливих кроків".

Він також подякував усім партнерам за допомогу Україні. Особливо США і міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ – "за лідерство у форматі "Рамштайн".

Теми: РезніковЗалужнийзброяЗбройні сили
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