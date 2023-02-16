Укрепляется "бронированный кулак": Резников рассказал, что Украина сможет выполнить планы Залужного

Министр обороны Алексей Резников заявил, по итогам визита за границу, что в Украине укрепится "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи по замыслу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе.

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Результаты оптимистичные:

Угрозы с неба получат лучший отпор.

Войско будет лучше обеспечено боеприпасами.

Больше наших воинов получат качественную подготовку.

Главное - укрепляется "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженных сил Украины и генерального штаба".

Детали: Министр сообщил, что в четверг он обсуждал с партнерами Украины практические аспекты "танковой коалиции".

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Резников заявил, что по итогам этих встреч, "сделано несколько важных шагов".

Он также поблагодарил всех партнеров за помощь Украине. Особенно США и министра обороны США Ллойда Остина III - "за лидерство в формате "Рамштайн".