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Укрепляется "бронированный кулак": Резников рассказал, что Украина сможет выполнить планы Залужного

Алена МазуренкоЧетверг, 16 февраля 2023, 20:37
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Министр обороны Алексей Резников заявил, по итогам визита за границу, что в Украине укрепится "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи по замыслу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе.

Результаты оптимистичные:

  • Угрозы с неба получат лучший отпор.
  • Войско будет лучше обеспечено боеприпасами.
  • Больше наших воинов получат качественную подготовку.

Главное - укрепляется "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженных сил Украины и генерального штаба".

Детали: Министр сообщил, что в четверг он обсуждал с партнерами Украины практические аспекты "танковой коалиции".

Резников заявил, что по итогам этих встреч, "сделано несколько важных шагов".

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Он также поблагодарил всех партнеров за помощь Украине. Особенно США и министра обороны США Ллойда Остина III - "за лидерство в формате "Рамштайн".

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Темы: РезниковЗалужныйоружиеВооруженные силы
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