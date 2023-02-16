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Російські атаки вже відбуваються – Зеленський про новий наступ РФ

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 21:36
Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський наступ на сході України вже розпочався. Також він виключив відмову України від будь-якої території у потенційній мирній угоді з Росією. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю BBC

Про наступ

Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним журналістам, що прогнозований наступ вже розпочався.

Пряма мова: "Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків".

Деталі: Відзначимо, що раніше Зеленський наголошував на тому, що ворог не припиняв активних бойових дій на сході України. Таким чином, він вважає, що російський наступ на сході і не припинявся. 

Президент додав, що українські війська можуть продовжувати чинити опір російському наступу, поки не зможуть розпочати контрнаступ.

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Перед річницею повномасштабного вторгнення Росії він наголосив, що поступки щодо територій означатимуть, що Росія може "продовжувати повертатися", а західна зброя наблизить мир.

Пряма мова: "Сучасна зброя прискорює встановлення миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія".

Про Білорусь

Зеленський також відповів на погрозу самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка вести війну на боці російських військ зі своєї території, якщо хоч один український солдат перетне кордон.

Пряма мова: "Я сподіваюся, що (Білорусь - ред.) не приєднається (до війни - ред.). Якщо це станеться, ми будемо боротися і ми виживемо".

Деталі: Він додав, що дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "величезною помилкою".

Відповідаючи на запитання, чи здивований він тактикою Росії у війні, пан Зеленський назвав її "нікчемною".

Пряма мова: "Те, як вони знищували все. Якщо їхні солдати отримали (і виконали - ред.) ці накази, це означає, що вони поділяють ті самі цінності".

Про територіальні поступки і переговори з РФ

За словами Зеленського, наразі Україна бореться за своє виживання і рухається до Європи як економічно, так і через її цінності.

Пряма мова: "Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу".

Справа не в самому компромісі. Чому ми повинні цього боятися? Ми маємо мільйони компромісів у житті щодня.

Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні, тому що немає довіри. Діалог з ним? Ні. Тому що немає довіри".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосіяокупація
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