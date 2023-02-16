Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські атаки вже відбуваються – Зеленський про новий наступ РФ

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 20:36
Російські атаки вже відбуваються – Зеленський про новий наступ РФ
Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський наступ на сході України вже розпочався. Також він виключив відмову України від будь-якої території у потенційній мирній угоді з Росією. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю BBC

Про наступ

Реклама:

Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним журналістам, що прогнозований наступ вже розпочався.

Пряма мова: "Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків".

Деталі: Відзначимо, що раніше Зеленський наголошував на тому, що ворог не припиняв активних бойових дій на сході України. Таким чином, він вважає, що російський наступ на сході і не припинявся. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент додав, що українські війська можуть продовжувати чинити опір російському наступу, поки не зможуть розпочати контрнаступ.

Перед річницею повномасштабного вторгнення Росії він наголосив, що поступки щодо територій означатимуть, що Росія може "продовжувати повертатися", а західна зброя наблизить мир.

Пряма мова: "Сучасна зброя прискорює встановлення миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія".

Про Білорусь

Зеленський також відповів на погрозу самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка вести війну на боці російських військ зі своєї території, якщо хоч один український солдат перетне кордон.

Пряма мова: "Я сподіваюся, що (Білорусь - ред.) не приєднається (до війни - ред.). Якщо це станеться, ми будемо боротися і ми виживемо".

Деталі: Він додав, що дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "величезною помилкою".

Відповідаючи на запитання, чи здивований він тактикою Росії у війні, пан Зеленський назвав її "нікчемною".

Пряма мова: "Те, як вони знищували все. Якщо їхні солдати отримали (і виконали - ред.) ці накази, це означає, що вони поділяють ті самі цінності".

Про територіальні поступки і переговори з РФ

За словами Зеленського, наразі Україна бореться за своє виживання і рухається до Європи як економічно, так і через її цінності.

Пряма мова: "Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу".

Справа не в самому компромісі. Чому ми повинні цього боятися? Ми маємо мільйони компромісів у житті щодня.

Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні, тому що немає довіри. Діалог з ним? Ні. Тому що немає довіри".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу – міністр Коен
МЗС вимагає від Financial Times розслідувати дезінформацію про контрабанду зброї з України
Єврокомісія у новому пакеті відмовилася від санкцій проти ядерної енергетики РФ – ЗМІ
Зміцнюється "броньований кулак": Резніков розповів, що невдовзі Україна зможе виконати задумки Залужного
Останні новини
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ в державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
Усі новини...
Реклама: