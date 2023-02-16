Российские атаки уже происходят – Зеленский о новом наступлении РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что российское наступление на востоке Украины уже началось. Также он исключил отказ Украины от любой территории в потенциальном мирном соглашении с Россией.

Источник: Зеленский в интервью BBC

О наступлении

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Зеленский заявил в интервью иностранным журналистам, что прогнозируемое наступление уже началось.

Прямая речь: "Российские атаки уже происходят по нескольким направлениям".

Детали: Отметим, что ранее Зеленский отмечал, что враг не прекращал активных боевых действий на востоке Украины. Таким образом, он считает, что российское наступление на востоке и не прекращалось.

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Президент считает, что украинские войска могут продолжать сопротивляться российскому наступлению, пока не смогут начать контрнаступление.

Перед годовщиной полномасштабного вторжения России он отметил, что уступки по территориям будут означать, что Россия может "продолжать возвращаться", а западное оружие приблизит мир.

Прямая речь: "Современное оружие ускоряет установление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия".

О Беларуси

Зеленский также ответил на угрозу самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко вести войну на стороне российских войск со своей территории, если хоть один украинский солдат пересечет границу.

Прямая речь: "Я надеюсь, что (Беларусь - ред.) не присоединится (к войне - ред.). Если это произойдет, мы будем бороться и мы выживем".

Детали: Он добавил, что позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения было бы "огромной ошибкой".

Отвечая на вопрос, удивлен ли он тактикой России в войне, господин Зеленский назвал ее "ничтожной".

Прямая речь: "То, как они уничтожали все. Если их солдаты получили (и выполнили - ред.) эти приказы, это означает, что они разделяют те же ценности".

О территориальных уступках и переговорах с РФ

По словам Зеленского, сейчас Украина борется за свое выживание и движется в Европу как экономически, так и через ее ценности.

Прямая речь: "Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство".

Дело не в самом компромиссе. Почему мы должны этого бояться? Мы имеем миллионы компромиссов в жизни каждый день.

Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет, потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия".