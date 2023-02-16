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Российские атаки уже происходят – Зеленский о новом наступлении РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 16 февраля 2023, 21:36
Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что российское наступление на востоке Украины уже началось. Также он исключил отказ Украины от любой территории в потенциальном мирном соглашении с Россией.

Источник: Зеленский в интервью BBC

О наступлении

Зеленский заявил в интервью иностранным журналистам, что прогнозируемое наступление уже началось.

Прямая речь: "Российские атаки уже происходят по нескольким направлениям".

Детали: Отметим, что ранее Зеленский отмечал, что враг не прекращал активных боевых действий на востоке Украины. Таким образом, он считает, что российское наступление на востоке и не прекращалось.

Президент считает, что украинские войска могут продолжать сопротивляться российскому наступлению, пока не смогут начать контрнаступление.

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Перед годовщиной полномасштабного вторжения России он отметил, что уступки по территориям будут означать, что Россия может "продолжать возвращаться", а западное оружие приблизит мир.

Прямая речь: "Современное оружие ускоряет установление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия".

О Беларуси

Зеленский также ответил на угрозу самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко вести войну на стороне российских войск со своей территории, если хоть один украинский солдат пересечет границу.

Прямая речь: "Я надеюсь, что (Беларусь - ред.) не присоединится (к войне - ред.). Если это произойдет, мы будем бороться и мы выживем".

Детали: Он добавил, что позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения было бы "огромной ошибкой".

Отвечая на вопрос, удивлен ли он тактикой России в войне, господин Зеленский назвал ее "ничтожной".

Прямая речь: "То, как они уничтожали все. Если их солдаты получили (и выполнили - ред.) эти приказы, это означает, что они разделяют те же ценности".

О территориальных уступках и переговорах с РФ

По словам Зеленского, сейчас Украина борется за свое выживание и движется в Европу как экономически, так и через ее ценности.

Прямая речь: "Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство".

Дело не в самом компромиссе. Почему мы должны этого бояться? Мы имеем миллионы компромиссов в жизни каждый день.

Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет, потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия".

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcияоккупация
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