Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Японії запросив Зеленського 24 лютого взяти участь в онлайн-саміті G7 - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 21:47

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті Групи семи в режимі онлайн 24 лютого.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo із посиланням на джерело в японському уряді, пише "Європейська правда".

Очікується, що під час зустрічі лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

Лідери G7 також обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які похитнулися після вторгнення Росії в Україну минулого року, коли ціни на нафту і природний газ стрімко зросли в усьому світі, повідомило джерело.

У травні відбудеться саміт G7 у Хіросімі. Це буде перший саміт G7, який прийматиме Кісіда.

Попередній саміт відбувся 24 лютого 2022 року, на якому лідери країн домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші заявив у четвер, що запросить свого українського колегу Дмитра Кулебу на особисту зустріч на рівні міністрів країн G7, яка відбудеться в суботу в Мюнхені в рамках триденної Мюнхенської безпекової конференції.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ЯпоніяG7ЗеленськийУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський

У ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло у неділю в Києві й трьох областях

Новообраний президент Чехії вже каже про перемогу України за трьох умов

Китай обіцяє представити пропозиції щодо врегулювання війни в Україні

оновлено від 11:36, фотоУ Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА

"Загроза влучання в реактор була високою": Енергоатом зафіксував проліт двох ракет над АЕС

Усі новини...
Японія
Японський техногігант Toshiba отримав пропозицію про викуп за 15 мільярдів доларів
Україна за два місяці отримала майже 260 генераторів від Японії
В Японії під час розкопок знайшли меч довжиною понад 2 метри
Останні новини
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – понад 75 "прильотів"
23:38
Макрон заявив, що позицією Франції ніколи не буде розчавити Росію
22:54
Наєв: Зараз військ РФ у Білорусі недостатньо для наступу, а далі залежить від намірів противника
22:34
фотоРосіяни обстріляли Нікополь і Марганець: постраждали медустанова, заклади освіти, будинки
22:01
Зеленський: Більшість України – з електрикою, це дуже вагомий результат
21:32
Від боїв на Донеччині залежить багато з того, що ми готуємо на найближчий час – Зеленський
21:26
Зеленський: Маємо пришвидшити програш РФ, очікуємо вагомих новин
21:14
Генерал Годжес: Цілком можливо, що Україна звільнить Крим до кінця літа
21:01
Естонія замовить баражуючі боєприпаси в рамках однієї з найбільших військових закупівель
20:29
У ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло у неділю в Києві й трьох областях
Усі новини...