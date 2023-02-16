Прем'єр Японії запросив Зеленського 24 лютого взяти участь в онлайн-саміті G7 - ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті Групи семи в режимі онлайн 24 лютого.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo із посиланням на джерело в японському уряді, пише "Європейська правда".

Очікується, що під час зустрічі лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

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Лідери G7 також обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які похитнулися після вторгнення Росії в Україну минулого року, коли ціни на нафту і природний газ стрімко зросли в усьому світі, повідомило джерело.

У травні відбудеться саміт G7 у Хіросімі. Це буде перший саміт G7, який прийматиме Кісіда.

Попередній саміт відбувся 24 лютого 2022 року, на якому лідери країн домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші заявив у четвер, що запросить свого українського колегу Дмитра Кулебу на особисту зустріч на рівні міністрів країн G7, яка відбудеться в суботу в Мюнхені в рамках триденної Мюнхенської безпекової конференції.