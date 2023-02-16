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Премьер Японии пригласил Зеленского 24 февраля принять участие в онлайн-саммите G7 - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 21:47

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Группы семи в режиме онлайн 24 февраля.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что во время встречи лидеры G7 подтвердят свое единство в борьбе с агрессией России против Украины.

Лидеры G7 также обменяются мнениями о том, как стабилизировать мировые энергетические рынки, которые пошатнулись после вторжения России в Украину в прошлом году, когда цены на нефть и природный газ стремительно выросли во всем мире, сообщил источник.

В мае состоится саммит G7 в Хиросиме. Это будет первый саммит G7, который будет принимать Кисида.

Предыдущий саммит состоялся 24 февраля 2022 года, на котором лидеры стран договорились о введении экономических санкций против России.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши заявил в четверг, что пригласит своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу на личную встречу на уровне министров стран G7, которая состоится в субботу в Мюнхене в рамках трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности.

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Темы: ЯпонияG7ЗеленскийУкраина
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