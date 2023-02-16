Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Попри атаку РФ майже не довелося відключати киянам світло – Yasno

Олена РощінаЧетвер, 16 лютого 2023, 22:23
У Києві вперше за тривалий час є світло в парках, фото з Facebook Олександра Мандрикіна

У Києві 16 лютого вдалося обійтися без стабілізаційних відключень, але в Голосіївському районі були аварійні відключення електроенергії.

Джерело: генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко

Пряма мова: "Завтра без генераційних обмежень".

Деталі: Коваленко наголосив, що попри нічну масовану атаку Росії на енергетичну структуру в четвер у Києві не довелося вдаватися до стабілізаційних відключень.

Пряма мова: "Сьогодні всі, напевно, прокинулися трохи злі і невиспані через нічну атаку. Але насправді варто порадіти: вона не стала такою, через яку довелося би застосовувати відключення. Тому "Укренерго" не змінило обмеження – і ми продовжили працювати без стабілізаційних відключень.

Але продовжують траплятися аварії на інфраструктурі. Наприклад, вийшло з ладу енергообладання "Укренерго", через що колегам довелося обмежувати постачання в Голосіївському районі (Києва). 

Наразі робочою залишилася одна лінія з двох. Вона не може передавати потрібні обсяги електроенергії, тому постачання доводиться обмежувати. Графік відключень можна подивитися на сайті YASNO і у колег ДТЕК Київські електромережі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Коваленко уточнив, що інформація про ліміти, яку він майже щодня викладає, стосується лише населення, киян.

Бізнеси, великі енергоємні виробництва продовжують отримувати обмеження споживання. На відміну від населення, підприємства не можуть функціонувати на повну поки що, констатував гендиректор "Yasno".

Читайте УП В Google News

Теми: Київелектроенергіяенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПропагандисти вагнерівців випадково розкрили ремонтну базу під Луганськом – ЗМІ

оновлено від 11:36, фотоУ Хмельницькому ракети влучили у військовий об'єкт та поблизу зупинки – ОВА

"Загроза влучання в реактор була високою": Енергоатом зафіксував проліт двох ракет над АЕС

ChatGPT тепер доступний в Україні

оновлено від 8:36Суботній ранок починався з масштабної повітряної тривоги

У Хмельницькому "пролунали два вибухи", на Миколаївщині спрацювала ППО – ОВА

Усі новини...
Київ
Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва
У Києві відновлюють роботу низки тролейбусів і трамваїв
Над Києвом виявили близько 6 повітряних куль РФ, більшість збили – КМВА
Останні новини
16:27
Уряд заарештував 75% акцій "Мелітопольгаз" – мер Федоров
16:22
Прем’єр Британії виступив за розширені можливості натівського стандарту для України
16:12
фотоРосіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий і поранені, пошкоджено будівлі
15:57
Віцепрезидентка США: Путін хоче дочекатись, що ми відступимо, але він помиляється
15:53
У разі наказу Лукашенка білоруси будуть змушені воювати - ГУР
15:41
США звинуватили РФ у злочинах проти людства під час війни в Україні
15:30
Україна розраховує на запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук
15:21
Мая Санду: Україна забезпечує безпеку Молдови, вступ до НАТО не має підтримки
15:19
ЄС та США ще з грудня 2021 року почали розробляти санкції проти РФ
15:04
фотоПропагандисти вагнерівців випадково розкрили ремонтну базу під Луганськом – ЗМІ
Усі новини...