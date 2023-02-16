Попри атаку РФ майже не довелося відключати киянам світло – Yasno

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У Києві 16 лютого вдалося обійтися без стабілізаційних відключень, але в Голосіївському районі були аварійні відключення електроенергії.

Джерело: генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко

Пряма мова: "Завтра без генераційних обмежень".

Деталі: Коваленко наголосив, що попри нічну масовану атаку Росії на енергетичну структуру в четвер у Києві не довелося вдаватися до стабілізаційних відключень.

Пряма мова: "Сьогодні всі, напевно, прокинулися трохи злі і невиспані через нічну атаку. Але насправді варто порадіти: вона не стала такою, через яку довелося би застосовувати відключення. Тому "Укренерго" не змінило обмеження – і ми продовжили працювати без стабілізаційних відключень.

Але продовжують траплятися аварії на інфраструктурі. Наприклад, вийшло з ладу енергообладання "Укренерго", через що колегам довелося обмежувати постачання в Голосіївському районі (Києва).

Наразі робочою залишилася одна лінія з двох. Вона не може передавати потрібні обсяги електроенергії, тому постачання доводиться обмежувати. Графік відключень можна подивитися на сайті YASNO і у колег ДТЕК Київські електромережі".

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Деталі: Коваленко уточнив, що інформація про ліміти, яку він майже щодня викладає, стосується лише населення, киян.

Бізнеси, великі енергоємні виробництва продовжують отримувати обмеження споживання. На відміну від населення, підприємства не можуть функціонувати на повну поки що, констатував гендиректор "Yasno".