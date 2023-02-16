Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уночі Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 07:50
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у соцмережах

Деталі: Вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними головнокомандувача, всього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс").

Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Дослівно: "На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет". 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер 16 лютого в усіх областях України. Зранку Офіс президента повідомив про влучання на півночі, заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Читайте УП В Google News

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Хмельницькому "пролунали два вибухи", на Миколаївщині працює ППО – ОВА

"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії

ПВК "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис. бойовиків – Білий дім

Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 – Дуда

Кулеба: Україну ніхто не підштовхує до переговорів з Путіним, всі бачать, що це не має сенсу

документЛьовочкін проситься на вихід із комітету нацбезпеки Ради. Хоче – у молоді та спорту

Усі новини...
ракетний удар
Данілов: Росіяни готують нову масовану ракетну атаку на 23 – 24 лютого, ми готові
РФ обстріляла багатоповерхівку в Покровську: 12 поранених та загиблий
Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС
Останні новини
09:31
Через ракетну атаку в Києві та деяких областях екстрено відключають електроенергію
09:05
У Хмельницькому "пролунали два вибухи", на Миколаївщині працює ППО – ОВА
08:58
Прем’єр Британії вимагатиме у союзників подвоїти військову допомогу Україні
08:36
Суботній ранок почався з масштабної повітряної тривоги
08:28
На Луганщині "закінчуються вагнерівці" – ОВА
07:59
Українські захисники вже ліквідували понад 142 тисячі окупантів
07:02
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів – Генштаб
06:25
"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії
05:35
Кремль хоче використати ВПК Білорусі для посилення російської армії – ISW
04:29
"Ашан" стверджує, що не допомагав російській армії
Усі новини...