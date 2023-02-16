Несмотря на атаку РФ почти не пришлось отключать киевлянам свет – Yasno

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В Киеве 16 февраля удалось обойтись без стабилизационных отключений, но в Голосеевском районе были аварийные отключения электроэнергии.

Источник: генеральный директор компании "Yasno" Сергей Коваленко

Прямая речь: "Завтра без генерационных ограничений".

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Детали: Коваленко отметил, что несмотря на ночную массированную атаку России на энергетическую структуру в четверг в Киеве не пришлось прибегать к стабилизационным отключениям.

Прямая речь: "Сегодня все, наверное, проснулись немного злые и невыспавшиеся из-за ночной атаки. Но на самом деле стоит порадоваться: она не стала такой, из-за которой пришлось бы применять отключения. Поэтому "Укрэнерго" не изменило ограничения – и мы продолжили работать без стабилизационных отключений.

Но продолжают случаться аварии на инфраструктуре. Например, вышло из строя энергооборудование "Укрэнерго", из-за чего коллегам пришлось ограничивать поставки в Голосеевском районе (Киева).

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На данный момент рабочей осталась одна линия из двух. Она не может передавать нужные объемы электроэнергии, поэтому поставки приходится ограничивать. График отключений можно посмотреть на сайте YASNO и у коллег ДТЕК Київські електромережі".

Детали: Коваленко уточнил, что информация о лимитах, которую он почти ежедневно выкладывает, касается только населения, киевлян.

Бизнесы, крупные энергоемкие производства продолжают получать ограничения потребления. В отличие от населения, предприятия не могут функционировать на полную пока, констатировал гендиректор "Yasno".