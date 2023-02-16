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Тримати фронт і готуватися до ескалації – це пріоритет: Зеленський збирав Ставку

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 22:37
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер 16 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків.

Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків.

Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді.

Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо".

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні силиокупація
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