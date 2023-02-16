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Держать фронт и готовиться к эскалации – это приоритет: Зеленский собирал Ставку

Алена МазуренкоЧетверг, 16 февраля 2023, 21:37
Держать фронт и готовиться к эскалации – это приоритет: Зеленский собирал Ставку
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг 16 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня очередное заседание Ставки, и в нем приняли участие все командующие оперативных направлений.

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Подробно заслушали о ситуации по каждому из направлений и перспективы - тоже по каждому из оперативных направлений.

Поставки оружия, поставки боеприпасов, подготовка наших военных. Планы и возможности врага. Потенциал украинского ответа.

Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага - это приоритет на ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли - это приоритет, который тщательно готовим".

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силыоккупация
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