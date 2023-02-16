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У Бахмуті все ще залишаються 6 тисяч цивільних – Верещук

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 23:35
ІРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МІНТОТ

Віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що у Бахмуті все ще залишаються 6 тисяч цивільних – вона закликала їх якнайшвидше евакуюватися. 

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Пряма мова: "Бахмут. Лише за сьогодні (16 лютого - ред.) там загинули 5 цивільних, 9 поранено. В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах.

Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними.

Звертаюсь до цивільних, які досі перебувають у Бахмуті: Якщо ви є адекватними, законослухняними та патріотичними громадянами, ви маєте негайно евакуюватись".

Деталі: За її словами, рішенням залишитися у фронтовому місті цивільне населення наражає на небезпеку себе та своїх близьких: "особливо дітей, які змушені залишатись разом з вами".

Також це створює додаткові проблеми та ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери).

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Крім того, цивільні заважають нормально працювати в місті силам оборони та безпеки: "Вони змушені постійно зважати на вашу безпеку".

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Теми: БахмутвійнаевакуаціяВерещук
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