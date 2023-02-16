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В Бахмуте все еще остаются 6 тысяч гражданских – Верещук

Алена МазуренкоЧетверг, 16 февраля 2023, 22:35
В Бахмуте все еще остаются 6 тысяч гражданских – Верещук
ИРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МИНТОТ

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что в Бахмуте все еще остаются 6 тысяч гражданских - она призвала их как можно быстрее эвакуироваться.

Источник: вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

Прямая речь: "Бахмут. Только за сегодня (16 февраля - ред.) там погибли 5 гражданских, 9 ранены. В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам.

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Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным.

Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться".

Детали: По ее словам, решением остаться во фронтовом городе гражданское население подвергает опасности себя и своих близких: "особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами".

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Также это создает дополнительные проблемы и риски всем тем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, Нацполиция, волонтеры).

Кроме того, гражданские мешают нормально работать в городе силам обороны и безопасности: "Они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность".

Темы: БахмутвойнаэвакуацияВерещук
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